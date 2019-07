Officiel: Antoine Griezmann rejoint le Barça

C’est officiel! Le FC Barcelone a enrôlé l’attaquant français de l’Atlético, Antoine Griezmann, après avoir payé sa clause libératoire estimée à 120 millions d’euros.

Le joueur de 28 ans a signé un contrat de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2024, avec le club catalan. La nouvelle clause libératoire de Griezmann a été fixée à 800 millions d’euros. Il devient ainsi le joueur possédant la clause libératoire la plus élevée, devant Messi (700 millions d’euros).

Sa présentation à la presse devrait avoir lieu dimanche 14 juillet, rapportent plusieurs médias espagnols.

Né le 21 mars 1991 à Mâcon, en France, Antoine Griezmann est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le champion du monde 2018 (72 sélections et 29 buts) avait récemment annoncé publiquement qu’il souhaitait relever un nouveau défi après cinq années passées à Atletico, où il avait remporté l’Europa Ligue et la Super Coupe de l’UEFA.

Interrogé sur l’identité de l’attaquant qui pourrait remplacer Griezmann, son ex-entraîneur, Simeone, souriant, a déclaré: “Quelqu’un qui joue très bien dans les trois quarts du terrain, marque 20 buts par an et qui est bon marché. C’est très difficile.”

Et d’ajouter: “Tout d’abord, je lui suis reconnaissant en tant que footballeur, au joueur que nous avons depuis cinq ans et à ce qu’il nous a donné. Nous ne pouvons pas juger sa décision. Nous l’avons aidé à grandir durant cette période”.

A.K.A.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019