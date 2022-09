OCK: un joueur choisit l’immigration clandestine, les supporters sous le choc (PHOTO)

Le club et les supporters de l’Olympique de Khouribga ne s’en remettent toujours pas. Achraf Habari a décidé de quitter le Royaume en passant par l’immigration clandestine, à la stupéfaction de tous.

Le jeune gardien de but avait un bel avenir devant lui et était un élément essentiel dans la division des jeunes de l’OCK. Ce qui a choqué sa famille, ses coéquipiers et les supporters du club.

Selon une source bien informée de Le Site Info, Habari aurait fait la traversée sur une embarcation de fortune, en compagnie de quelques amis. La destination et l’état du jeune joueur sont inconnus pour le moment.

A.O.