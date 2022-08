Novak Djokovic manquera l’US Open

Faute de vaccination contre le Covid-19, le champion de tennis, le Serbe Novak Djokovic ne participera pas à l’US Open du 29 août au 11 septembre à New York.

Le vainqueur de 21 titres du Grand Chelem, n’est pas vacciné et ne serait donc pas autorisé à accéder aux Etats-Unis, selon les restrictions sanitaires imposées au non citoyens américains non vaccinés. « Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l’US Open », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter: « bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais rester en forme et avoir un esprit positif et attendre une opportunité de concourir à nouveau. A bientôt monde du tennis !” L’annonce de Djokovic est intervenue moins de deux heures avant le dévoilement du tirage au sort, dans lequel il aurait été la cinquième tête de série. « Novak est un grand champion et il est très regrettable qu’il ne puisse pas participer à l’US Open 2022, car il ne peut pas entrer dans le pays en raison de la politique de vaccination du gouvernement fédéral pour les non-citoyens américains », a déclaré le directeur du tournoi de l’US Open, Stacey Allaster.

Djokovic avait été autorisé à participer au tournoi en 2021, avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles américaines sur la vaccination. Il avait atteint la finale, où il a perdu contre le Russe Daniil Medvedev.

S.L. (avec MAP)