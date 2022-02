Nouvelles révélations sur Hakim Ziyech

Le dénicheur de talent et ancien entraîneur de Hakim Ziyech, Abderrazak Dulfikar, est revenu sur l’annonce de la retraite internationale de son ancien poulain.

L’ailier droit de Chelsea a annoncé, mardi dernier, sa retraite internationale. « Je ne reviendrai plus en sélection et c’est ma décision finale. Je me concentre sur mon club, avec lequel j’espère réaliser les meilleurs résultats et remporter des titres. (…) Je suis désolé pour les supporters et je comprends leur déception », avait-il déclaré.

A ce propos, Abderrazak Dulfikar a déclaré à la radio MFM que cette décision est due au comportement du sélectionneur Vahid Halilhodzic. « Les déclarations de Hakim concernant sa retraite internationale sont dues aux pressions exercées par le sélectionneur national Vahid Halilhodzic », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: « Ce qui est arrivé à Ziyech avec l’équipe nationale en ravira beaucoup aux Pays-Bas, en particulier les médias néerlandais, qui ont toujours critiqué Hakim pour avoir choisi de jouer pour le Maroc ».

Et de préciser : « Après la fin de la Coupe d’Afrique en Égypte en 2019, Hakim avait remis à sa mère la récompense que la FRMF accorde aux joueurs et lui avait demandé d’en faire don à un hôpital d’oncologie à Agadir ».

Et de conclure : « Certains fans disent que Hakim ne s’intéresse pas au Maroc… Mais la vérité est tout autre. Ziyech fait plus que de simples stories sur Instagram ».

M.F.