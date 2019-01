Nouvelle recrue pour le FC Barcelone

C’était dans l’air mais c’est désormais officiel. Le FC Barcelone vient d’annoncer l’arrivée de la vedette de l’Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong.

Le milieu de terrain néerlandais, âgé de 21 ans, a signé un contrat de 5 ans pour un montant de 75 millions d’euros, avec plus de 11 millions de bonus. De Jong aura un salaire annuel de 16 millions, selon la presse espagnole.

Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, s’est réjouit de ce transfert via son compte Twitter : “Avec l’arrivée de Frenkie De Jong, notre projet sportif sera renforcé par plus de talent, de jeunesse et de style. Nous sommes persuadés qu’il va donner un plus à l’équipe dans les années à venir. Bienvenue, Frenkie !”, a écrit le patron des Blaugranas.

Le FC Barcelone est parvenu à barrer la route à Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain, qui voulaient attirer la pépite de l’Ajax à tout prix.

K.B.

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) January 23, 2019