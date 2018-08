Nouvelle recrue pour le FC Barcelone

C’est fait! Le transfert d’Arturo Vidal du Bayern Munich au FC Barcelone a été annoncé par le Barça. Dans un communiqué, le Barça indique avoir trouvé un accord avec le club allemand pour le joueur chilien.

Après la traditionnelle visite médicale, Vidal, 31 ans, signera un contrat de trois ans avec le Barça. Le montant de ce transfert est d’environ 20 millions d’euros.

Arturo Vidal aura pour rôle de remplacer Paulinho, prêté au Guangzhou Evergrande. Passé par Leverkusen et la Juve, ce sera sa première expérience en Liga. Vidal est la cinquième recrue du Barça pour ce mercato après Clément Lenglet (36M€), Arthur (31M€), Malcom (41M€) et Moussa Wagué.

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 3, 2018