Nouvelle mission pour Xavi au Qatar

À la retraite depuis seulement quelques jours, Xavi Hernandez ne chômera pas. Non seulement il décide de rester au Qatar, mais il tente une toute autre aventure. Cette fois, c’est lui qui sera le commandant de bord.

Après avoir raccroché les crampons avec Al Saad le 20 mais, l’ancienne gloire de la Roja et du FC Barcelone, a été confirmée en tant que nouveau entraîneur du club qatari.

Le milieu de terrain espagnol, qui avait quitté le Barça pour rejoindre les Qataris en 2015, a pris sa retraite après une brillante carrière de joueur. Son palmarès est plein à craquer. Il est l’un des architectes des années d’or du FC Barcelone et du football espagnol.

Il compte à son actif: une coupe du monde et deux coupes d’Europe. 8 championnat d’Espagne, 3 Copa del Rey, 6 Supercoupe d’Espagne, 4 Ligue des Champions, 2 Coupe du monde des clubs et 2 Supercoupe d’Europe. Sans oublier qu’il a été vainqueur d’une Coupe du Qatar, championnat et Coupe Crown Prince de Qatar.

Xavi a joué sous la houlette de Frank Rijkaard et Pep Guardiola. Il est certain que le joueur a acquis énormément d’expérience. Il décide donc de passer à l’étape du coaching après avoir suivi et eu les diplômes nécessaires. Les dirigeants d’Al Saad savent que si le joueur prend les commandes, il pourra révolutionner le jeu de l’équipe et ajouter son empreinte marqué par une carrière galactique au Barça.

Après avoir été capitaine en tant que joueur à Al Saad, Xavi supervisera désormais le reste de la compétition depuis le banc. Son premier match l’opposera à Al Duhail.

N.K.