Nouvelle distinction pour Hakim Ziyech (VIDÉO)

Chelsea a désigné le but de Hakim Ziyech, contre Crystal Palace comme étant le meilleur pour le mois de février.

Le club a célébré le but du joueur en le republiant sur sa page officielle sur Facebook. « Mesdames et messieurs, voici le meilleur but du mois de février, signé notre magicien Hakim Ziyech », peut-on lire.

Notons que Ziyech livre de bonnes performances avec Chelsea cette saison. Il a disputé 29 matchs, toutes compétitions confondues, a marqué 7 buts et livré 5 passes décisives.

Pour rappel, le joueur avait annoncé, le mois dernier, sa retraite internationale, après avoir été écarté de la sélection par Vahid Halilhodzic, au grand dam des supporters marocains.

M.F.