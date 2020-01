Nouvelle distinction pour Achraf Hakimi (VIDEO)

Tout semble réussir à Achraf Hakimi ces derniers mois. Après avoir raflé le prix de meilleur jeune joueur arabe lors de la 11e édition des Globe Soccer Awards, l’arrière droit du Borussia Dortmund (21 ans) s’est de nouveau illustré ce mardi soir.

Le Lion de l’Atlas a en effet été sacré pour la deuxième fois consécutive, meilleur jeune joueur africain en 2019 lors de la 28e édition des CAF Awards qui s’est déroulée ce 7 janvier à la station balnéaire égyptienne d’Hurghada.

M.D.

Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year! 🏆

Much more to come from this young star 🌟#CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020