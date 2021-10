Nouvelle défaite du Real Madrid, la Maison blanche tremble (VIDEO)

Cinq jours après la chute à domicile face au modeste Sheriff Tiraspol en C1 (2-1), le Real Madrid a essuyé sa première défaite de la saison en Liga 2-1 chez l’Espanyol Barcelone dimanche pour la 8e journée.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont cédé deux fois dimanche : d’abord sur un centre coupé au premier poteau par l’ancien merengue Raul de Tomas (17e), puis sur un raid solitaire d’Aleix Vidal (61e), avant que Karim Benzema ne réduise l’écart en fin de match (71e).

Revenu sur le banc madrilène cet été et auteur d’un début de saison en trombe avec 6 victoires et un nul lors des sept premiers matches, le technicien italien vit ses premiers remous à la tête de la « Maison blanche ».

Et pour cause, le Real Madrid n’a plus gagné sur les trois derniers matches. Le week-end dernier, il avait été accroché 0-0 au Santiago-Bernabeu par Villarreal en Liga, puis a été battu par surprise mardi soir, toujours sur son terrain, par le modeste Sheriff Tiraspol.

Si cette défaite n’a pas la magnitude du séisme vécu en Ligue des champions mardi, il s’agit d’une petite réplique inquiétante pour « Carletto ».

BS