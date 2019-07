Arsenal n’est plus intéressé par Hakim Ziyech. Les Gunners ont en effet décidé de laisser tomber la piste de l’international marocain et chercher d’autres alternatives.

C’est en tout cas ce que rapporte la presse britannique ce vendredi. L’international marocain a joué un rôle essentiel dans le succès de l’Ajax en Ligue des Champions. Il avait mené les siens jusqu’en demi-finale de la compétition, en écartant le Real en huitièmes et la Juve en quarts.

Ziyech a inscrit 19 buts et 16 passes décisives cette saison avec le club néerlandais. Malheureusement, ce n’était pas le cas en Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur n’a pas pu se démarquer et a raté un penalty décisif, contre le Bénin, qui aurait mené ses coéquipiers en quart de finale du tournoi.

Unai Emery cherche à remplacer Ramsey après son départ vers la Juve. Il ne s’intéresse plus à Ziyech et aurait jeté son dévolu sur Wilfried Zaha, l’attaquant de la Côte d’Ivoire, à en croire les informations de la presse britannique.

Rappelons que plusieurs fans de l’Arsenal n’avaient pas manqué de troller et critiquer Hakim Ziyech, sur Twitter, après sa performance contre le Bénin.

Bhyer Kabiro

