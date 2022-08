Nouveau sélectionneur pour les Lions de l’Atlas: voici la date de l’annonce officielle

Après le départ de Vahid Halilhodzic, les Marocains attendent impatiemment la nomination, par la Fédération royale marocaine de football, d’un nouveau sélectionneur national.

Selon une source de Le Site info, Walid Regragui sera bien le prochain coach des Lions de l’Atlas, en remplacement du Franco-Bosniaque, précisant que l’annonce officielle sera faite lors de la dernière semaine du mois d’août.

Et d’ajouter que la Fédération et l’ancien entraîneur du Wydad de Casablanca sont parvenus à un accord il y a quelques semaines, alors que celui-ci était encore à la tête des Rouge et Blanc.

Pour rappel, la FRMF a annoncé, jeudi dernier, s’être séparée à l’amiable de Vahid Halilhodzic, pour « divergences de points de vue ».

Cette séparation intervient en raison des divergences de points de vue entre la Fédération et Halilhodzic au sujet de la préparation idoine des Lions de l’Atlas pour la phase finale de la 22ème édition de la Coupe du Monde Qatar 2022, précise la FRMF sur son site web.

La FRMF a remercié « M. Halilhodzic pour le travail accompli durant sa mission à la tête de l’équipe nationale, principalement la qualification pour la prochaine Coupe du Monde grâce à une sélection disposant de jeunes joueurs talentueux et prometteurs.

« De son côté, M. Vahid Halilhodzic souhaite plein succès au Onze National dans l’avenir », indique la Fédération.

La FRMF rappelle, par ailleurs, qu’elle mobilisera tous les moyens afin d’assurer à l’équipe nationale une bonne préparation au Mondial 2022.

H.M.