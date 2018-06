Nouveau record pour Ronaldo après son match face au Maroc

C’est un record européen en Coupe du monde qui a été battu par Ronaldo après le choc Maroc-Portugal.

Le Hongrois Ferenc Puskás était le meilleur buteur européen en sélection depuis 1956 avec 84 buts en 85 sélections. Avec 85 buts en 152 sélections grâce à son but face au Maroc, Ronaldo a dépassé ce record.

Le quotidien L’Equipe rappelle que 60 joueurs ont marqué au moins 50 buts avec leur sélection nationale. Ronaldo est meilleur buteur du Mondial 2018 avec 4 buts en deux matchs.

85 – Cristiano Ronaldo has now scored more international goals than any other European player in the history of football (85 goals). Records.#WorldCUP #PORMAR #POR pic.twitter.com/YmvrnNdIbm

