Nouveau record pour Leo Messi

Lionel Messi est parvenu à inscrire un somptueux coup franc mercredi, lors de la victoire du FC Barcelone contre Liverpool (3-0), en demi-finale aller de la Ligue des Champions. C’est son quatrième en 2019. La Pulga dépasse de loin son rival éternel, Cristiano Ronaldo.

CR7 est l’un des meilleurs tireurs de coups-francs, mais semble être en régression ces derniers temps. Ronaldo n’a réussi à transformer aucun coup franc depuis le 17 décembre 2017 contre Gremio. Pour sa part, Lionel Messi a inscrit 46 buts sur coup franc direct dans sa carrière, dont 12 marqués depuis le début de 2018, soit plus que toute autre équipe dans les cinq meilleures championnats d’Europe.

Messi a perfectionné une technique emblématique au cours des dernières années. Son coéquipier à Barcelone, Sergio Busquets, avait fait savoir en décembre que l’Argentin était tout aussi constant à l’entraînement que sur la pelouse: “Même à l’entraînement, il continue de marquer autant de coups francs”, a déclaré le milieu de terrain des Blaugranas.

Et d’ajouter: “Vous ne pouvez pas le comparer à un autre joueur. Il est juste le meilleur”. Messi est sans doute le meilleur tireur de coups francs du monde, à l’heure actuelle.

N.K.

NEW RECORD!

Messi has now scored 8 goals from a direct free-kick this season, more than in any other season with Barcelona

1 ⚽ 08-09

2 ⚽ 09-10

1 ⚽ 10-11

3 ⚽ 11-12

4 ⚽ 12-13

3 ⚽ 13-14

2 ⚽ 14-15

7 ⚽ 15-16

4 ⚽ 16-17

7 ⚽ 17-18

8 ⚽ 18-19 💥

— Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) May 1, 2019