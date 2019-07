Nouveau coup dur pour Hakim Ziyech

Après les nombreuses spéculations sur son avenir, Hakim Ziyech devrait finalement rester à l’Ajax Amsterdam. Selon un journaliste du média allemand Bild Sport, les informations selon lesquelles le Bayern Munich devrait enrôler l’international marocain dans les prochains jours se sont avérées fausses, précisant que le club allemand n’a toujours pas contacté le joueur.

Arsenal avait également décidé de laisser tomber la piste de l’international marocain et chercher d’autres alternatives.

Selon plusieurs observateurs, la dernière prestation de Hakim Ziyech lors de la CAN aurait poussé les clubs qui courtisaient le joueur à changer d’avis.

L’international marocain a joué un rôle essentiel dans le succès de l’Ajax en Ligue des Champions. Il avait mené les siens jusqu’en demi-finale de la compétition, en écartant le Real en huitièmes et la Juve en quarts. Ziyech a inscrit 19 buts et 16 passes décisives cette saison avec le club néerlandais. Malheureusement, ce n’était pas le cas en Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur n’a pas pu se démarquer et a raté un penalty décisif, contre le Bénin, qui aurait mené ses coéquipiers en quart de finale du tournoi. Plusieurs fans de l’Arsenal n’avaient d’ailleurs pas manqué de troller et critiquer Hakim Ziyech, sur Twitter, après sa performance contre le Bénin.

S.L.