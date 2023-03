Noussair Mazraoui comme vous ne l’avez jamais vu (VIDEO)

L’international marocain et arrière droit du Bayern Munich, Noussair Mazraoui, a exprimé les objectifs qu’il souhaite réaliser, aussi bien concernant le court terme que le long terme.

Dans un entretien qu’il a accordé à la chaîne Youtube « Daqiqa ila Allah » (Une minute pour Dieu), le Lion de l’Atlas a affirmé son pieux et immense attachement au Saint Coran. De même que Mazraoui a émis le vœu d’apprendre les 60 « hizbs » (chapitres) du Livre Sacré de la religion musulmane. Un vœu qu’il désire tant concrétiser dans un proche avenir.

« En tant que croyant, je ressens de la honte de ne connaître par cœur que quelques « sourates » pendant mes prières. C’est pour cette raison que je souhaite apprendre tout le Saint Coran », a-t-il précisé. Il a aussi tenu à souligner que ce vœu a pour objectif de mieux savoir affronter les étapes difficiles de la vie, vécus dans certains cas, et de remplir le vide que l’on peut ressentir parfois.

Noussair Mazraoui n’a pas caché non plus que son grand rêve est de devenir imam, dirigeant les prières en commun dans une mosquée et un prédicateur prêchant la bonne parole. Dans la même vidéo Youtube, l’on peut voir Mazraoui psalmodier de façon parfaite la Sourate « Wa Ed-doha » (Le jour montant). Ce qui démontre, si preuve en est, que sa naissance aux Pays-Bas n’a point altéré ses convictions religieuses de musulman.

A noter que dans cet enregistrement vidéo, Noussair Mazraoui n’a pu empêcher quelques larmes de couler pendant qu’il discutait de religion et de préoccupations terrestres avec un fqih marocain. Comme il a évoqué, avec une grande émotion, son dernier séjour aux Lieux Saints de l’islam où il a accompli les rituels et la Omra et ses visites effectuées à « Rawda charifa » et à la Mecque.

Larbi Alaoui