Noussair Mazraoui accomplit la Omra avant de rejoindre le Bayern (PHOTOS)

L’international marocain a décidé d’accomplir la Omra pendant ses vacances, avant de rejoindre le Bayern Munich. Noussair Mazraoui a profité des quelques jours qui lui ont été accordés par le club, après la fin du Mondial, pour se rendre en Arabie saoudite.

Noussair Mazraoui a partagé une photo de lui, devant la Kaâba, et a écrit : ʺLe plus bel endroit du monde, béni d’être ici et de pouvoir vivre l’expérience de la Omra. Puisse Allah l’accepterʺ.

Le cliché a été commenté par de nombreux joueurs, dont Romain Saïss, Amine Harit, Zakaria Aboukhlal, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech et Aymen Barkok.

A.O.