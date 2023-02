Noureddine Naybet reçoit un maillot dédicacé du club de Flamengo

Noureddine Naybet, ex-capitaine emblématique des Lions de l’Atlas a reçu ce lundi un cadeau de la part des responsables du club de Flamengo. Les Brésiliens qui disputent ce mardi la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre les Saoudiens d’Al Hilal ont offert un maillot dédicacé à l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du Maroc.

Noureddine Naybet a eu une grande carrière sportive. Après avoir démarré au Wydad, il rejoint Nantes, puis le Sporting Lisbonne, le Deportivo La Corogne avant de raccrocher les crampons à Tottenham. En sélection, il est le second joueur marocain le plus capé de l’histoire (115 sélections) après Badou Zaki (118 sélections).

Concernant les distinctions personnelles les plus prestigieuses, Naybet a été élu meilleur défenseur de la Liga par Marca pendant trois années successives : 1998, 1999 et 2000. Il fait également partie de l’équipe de rêve masculine de tous les temps en Afrique désignée par l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).