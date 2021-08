Noureddine Amrabat quitte le championnat saoudien

Le joueur marocain Noureddine Amrabat a quitté le club saoudien Al-Nassr après la fin de son contrat de trois ans, coïncidant avec le début de la nouvelle saison footballistique.

Amrabat avait rejoint Al-Nassr durant l’été 2018, où il a évolué pendant 3 saisons, contribuant ainsi à remporter les titres de la Coupe Mohammed ben Salmane 2018-2019 et de la Supercoupe en 2019 et 2020.

Au cours de ces trois saisons, l’international marocain a disputé 100 matchs, totalisant 8108 minutes, au cours desquels il a inscrit 17 buts et aidé ses coéquipiers à inscrire 25 buts.

Le club Al-Nassr a publié, sur son compte twitter officiel, un clip vidéo retraçant les moments les plus marquants du joueur marocain avec l’équipe.

Dans une capsule vidéo, qui a reçu près de 700.000 vues quelques heures après sa diffusion, le club a souligné: « Tu as inscrit ton nom dans la liste des étoiles immortelles d’Al-Nassr et fait montre, avec le club, de générosité et de fidélité ».

S.L.(avec MAP)