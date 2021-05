Nordine Amrabat effectue la Omra (PHOTOS)

L’international marocain Nordine Amrabat s’est rendu à la Mecque pour effectuer la Omra.

Sur son compte Instagram, l’attaquant du club saoudien d’Al Nasr FC a publié des photos et une vidéo de lui, habillé en « ihram » et portant un masque de protection. Cette publication a suscité l’admiration des amis et des fans d’Amrabat, qui lui ont exprimé leurs vœux dans les commentaires.

A noter qu’Amrabat se retrouve dans le viseur de plusieurs clubs européens, après avoir évoqué son éventuel départ d’Al Nasr FC, l’été prochain.

M.F.