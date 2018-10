Nordin Amrabat fait des misères à ses adversaires (VIDEO)

L’étoile de Nordin Amrabat continue de briller dans le firmament du football saoudien. Vendredi, contre Al -Hazem il a largement participé à la victoire (5-1) de son club d’Al Nasr Riyadh en offrant l’ouverture du score d’une passe décisive à Ahmed Musa, et surtout en inscrivant un quatrième but d’anthologie sur une de ses chevauchées dont il le secret.

Parti sur les chapeaux de roue du milieu de terrain et à la réception d’une passe lumineuse d’Abderrazak Hamdallah son compatriote et néanmoins précieux coéquipier, il a laissé pantoise la défense adverse et s’en est allé ajuster le gardien d’Al-Hazem, non sans avoir éliminé le latéral gauche. Ce succès, le cinquième d’affilée, permet à son équipe de garder la tête du classement du championnat saoudien. Appréciez !