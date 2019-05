Nordin Amrabat effectue une Omra à la Mecque (VIDÉO)

View this post on Instagram

🙌🏼 🕋 @n_amrabat_official . . . #ramadan #رمضان #المنتخب_المغربي #equipe_nationale_du_maroc #dimamaghrib #toutlefoot_marocain #morocco #maroc #marruecos #amrabat #alnassr #alnassrfc #ksa #mecque #مكة #مكةالمكرمة #النصر #امرابط #المغرب #footballer #islam #muslim #instagood