Nordin Amrabat adresse un message à Ihattaren

L’international marocain Nordin Amrabat a adressé un message au joueur maroco-néerlandais du PSV Mohamed Ihattaren au sujet de son avenir.

Invité à une émission sportive sur la chaîne néerlandaise Fox Sport, le Lion de l’Atlas a affirmé que le jeune joueur ne doit pas trop tarder pour trancher concernant le pays pour lequel il veut jouer. Le Maroc et les Pays-Bas se livrent en effet une bataille acharnée pour attirer le joueur dans leurs filets. «J’ai 32 ans et j’estime qu’Ihattaren est bien parti pour me remplacer au sein de la sélection. Dans deux ans peut être. C’est un grand joueur, un vrai modèle pour moi au niveau technique. S’il garde les pieds sur terre, il est capable de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde», a assuré le joueur d’Al Nassr.

Et d’ajouter : «Plusieurs joueurs ont du mal à faire leur choix entre deux sélections. Il faut juste qu’il réfléchisse et qu’il fasse le bon choix pour ne rien regretter à l’avenir. Personnellement, je préfère qu’il choisisse le Maroc. Il sera plus fort et plus efficace avec les Lions de l’Atlas», a souligné Amrabat.

Rappelons que Mohamed Ihattaren n’a toujours pas choisi s’il allait jouer pour les Lions de l’Atlas ou pour les Oranjes et a décliné l’invitation des moins de 21 ans pour disputer les éliminatoires de l’Euro Espoirs face à Chypre. Le marocco-hollandais a expliqué qu’il voulait prendre du recul et réfléchir “en paix” à son avenir en sélection.

Le joueur est suivi par l’Inter Milan, Manchester City ou encore le Barça. Il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’Eredivisie et du football européen.

S.L.