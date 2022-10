Niveau de la Botola: ce qu’en pense Walid Regragui

Walid Regragui a critiqué le niveau de la Botola cette saison, indiquant que les performances des joueurs ne sont pas à la hauteur des espérances.

Lors de son passage sur Radio Mars, le sélectionneur national a souligné que le jeu présenté lors des premières journées du championnat est très modeste. «Je suis frustré par le niveau et le style de jeu. J’espère que les joueurs se reprendront en main», a-t-il souligné.

Regragui a également évoqué son ancien club, le Wydad de Casablanca, et précisé que le jeu des Rouge et Blanc est aussi loin d’être à la hauteur des attentes des supporters. «Les joueurs doivent « se réveiller » dans les plus brefs délais», a estimé le coach.

Pour Regragui, les Botolistes souhaitant être convoqués pour la Coupe du monde ont intérêt à démontrer leur talent et à travailler davantage. «Mon choix dépendra du niveau des joueurs », a-t-il tranché.

H.M.