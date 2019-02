Neymar: sa relation “très spéciale” avec Messi

Interviewé par la chaîne de télévision brésilienne Oglobo, Neymar, ému, s’est confié sur sa relation très spéciale avec Lionel Messi.

“C’est une histoire que je raconte à tout le monde. Au moment où j’avais le plus besoin de soutien, l’homme de l’équipe, le meilleur du monde, est venu et m’a donné de l’amour”, a déclaré Neymar les larmes aux yeux. Une déclaration qui a été relayée et appréciée par les supporters du Barça.

Alors que le Barça et Messi font le pressing pour faire revenir le Brésilien en Catalogne, le président du PSG est d’un autre avis. “Ni le Real Madrid ni aucun autre club au monde n’a besoin de nous appeler pour parler de Neymar ou de tout autre joueur. Le Real sait parfaitement que Neymar n’est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été. Nous avons une relation fantastique avec Neymar et son père et elle a été construite pour durer longtemps”, a souligné Nasser Al-Khelaifi à Marca.

Éloigné des terrains depuis le 23 janvier pour blessure, Neymar devrait revenir à Paris avant le match retour contre Manchester United en Ligue des Champions, a déclaré son coach Thomas Tuchel en conférence de presse.

A.K.A.