Neymar perd un million d’euros au casino (VIDEO)

Une vidéo circule depuis ce mercredi de l’international brésilien Neymar où on le voit rigoler avec ses amis après avoir perdu un million d’euros sur un site de casino en ligne.

Le Brésilien a perdu cette somme en l’espace d’une heure seulement en jouant à la roulette. Pourtant, cela ne semble pas le déranger pour autant. Il continue de s’amuser et rigoler avec ses amis comme si de rien n’était. Et pourquoi cela l’impacterait ? Concrètement, un million d’euros représente son salaire de 10 jours avec le Paris SG. Neymar est le 3e joueur le mieux payé au monde après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.