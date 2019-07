Neymar: le nouveau deal qu’aurait proposé le Barça au PSG

Barcelone est prêt à concentrer ses efforts sur le retour de Neymar après l’annonce, par la Juventus, de la signature de Matthijs de Ligt, l’un des joueurs courtisés par les Catalans.

Après avoir conclu un contrat de 120 M € avec Antoine Griezmann vendredi, le Barça envisage de formuler une offre pour le retour de Neymar au Camp Nou, deux ans après son départ pour rejoindre le PSG dans le cadre d’un transfert record de 222 M €.

Le club français veut environ 200 millions d’euros pour l’attaquant brésilien, qui a informé les champions de France de son envie de départ cet été.

Selon L’Equipe, le Barça a offert Philippe Coutinho et Ivan Rakitic et plus 40 millions d’euros pour récupérer Neymar.

Rappelons que le Barça a publiquement déclaré que Coutinho n’était pas à vendre mais qu’il était prêt à le céder afin de ramener Neymar. Par ailleurs, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a admis mardi qu’il savait depuis quelque temps, avant le début de la Copa América, que Neymar voulait partir.

Si le deal n’a pas été formulé à l’écrit, il faut attendre la réponse du PSG dans les heures qui viennent.

