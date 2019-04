Neymar frappe un supporter après la défaite du PSG (VIDEO)

Après la défaite du PSG en Coupe de France, un supporter a nargué les joueurs de Paris dans les tribunes.

“Oh Buffon, sale bouffon…” et “Va apprendre à jouer au foot”, a-t-il lancé à Neymar. Ce dernier lui a asséné un coup au visage. Le supporter a assuré que Neymar l’avait blessé. Les images montrent une agression assez rapide et légère.

Rappelons que Rennes a remporté la Coupe de France, samedi au stade de France, en disposant aux tirs au but du Paris Saint Germain, quadruple tenant du titre.

Rapidement menés 2 à 0, après deux magnifiques buts de Daniel Alves (13e) et Neymar (22e), les Bretons ont réagi en fin de première période grâce à un but contre-son-camp de Presnel Kimpembe (40e).

Les hommes de Julien Stéphan ont profité d’un corner pour égaliser grâce à une tête de Mexer (66e), en seconde période.

Aucun but n’a ensuite été marqué entre les deux équipes et la rencontre s’est jouée aux tirs au but: après cinq tentatives réussies de chaque côté, Ismaïla Sarr a inscrit son tir au but, et poussé Christopher Nkunku, à la faute, permettant à Rennes de s’imposer 6 à 5.

Cette victoire met fin à 48 ans de disette pour le club de Renne, dont le dernier trophée, remporté en 1971, était une coupe de France.

Avec ses sorties précoces de la Ligue des champions et de la coupe de la ligue, le PSG va finir la saison avec le titre de champion de France. Mais on peut tout de même parler d’année noire pour Paris.

S.L. (avec MAP)