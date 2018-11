Neymar et Mbappé pourraient être présents face à Liverpool

Neymar et Kylian Mbappé, les deux des trois pépites offensives du PSG devraient être opérationnels mercredi prochain au Parc des Princes face à Liverpool en Ligue des champions. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Thomas Tuchel, dans une déclaration depuis le centre d’entrainement des Parisiens.

“Ils ne jouent pas samedi, mais on a la possibilité qu’ils jouent contre Liverpool mercredi, je pense que c’est possible”, a déclaré le technicien allemand qui, petit à petit, est en train de dessiner sa marque de fabrique sur un ensemble de talents à qui, il ne faut guère plus qu’un titre à l’international, pour entrer dans la cour des grands d’Europe.

Mais avant cela, il devra battre en match couperet, le finaliste malheureux de la dernière édition de la C1, Liverpool, et ramener ensuite trois autres points de Belgrade. C’est dire si la présence de Neymar et Mbappé sera importante pour les deux échéances à venir des Parisiens. Thomas Tuchnel en est confiant et pour cela, il les préservera ce samedi contre Toulouse.

Au regard de l’évolution favorable des blessures contractées mardi en sélection par Mbappé (contusion de l’épaule droite) et Neymar (élongation des adducteurs droits), l’optimisme semble de mise à Paris.

M.J.K