Neymar et le Barça vont régler leurs comptes au Tribunal

On le sait, Neymar n’ira pas au Barça. Du coup, une ancienne affaire entre le Brésil et son ancien club refait surface. Neymar avait déposé une plainte pour non-versement d’une prime du Barça.

L’affaire se règlera au Tribunal de Barcelone le 27 septembre prochaine selon le quotidien espagnol AS . Une audience qui avait déjà été reportée deux fois.

En fait, Neymar veut recevoir 26 millions d’Euros, mais le FC Barcelone n’a pas réglé cette somme estimant que la prime n’a plus lieu d’être à partir du moment où il avait signé au PSG en 2017.

Et par conséquent, réponse du berger à la bergère: le Barça demande 75 millions d’Euros de dommages et intérêts à Neymar pour ne pas avoir respecté les clauses de son contrat. Il est évident que si le transfert de Neymar au Barça avait eu lieu, le joueur et le club auraient laissé leurs différents de côté.