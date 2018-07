Neymar admet qu’il exagère “parfois” (VIDEO)

Il fait son mea culpa. Fortement critiqué lors du Mondial 2018 pour ses chutes “exagérées”, Neymar a fini par admettre qu’il en fait parfois un peu trop dans une publicité pour l’un de ses sponsors.

“Vous pouvez penser que j’exagère, et parfois c’est vrai que j’exagère, mais la vérité c’est que je souffre sur le terrain”, déclare la star brésilienne.

“Quand je suis impoli, ce n’est pas parce que je suis un enfant gâté. C’est parce que je n’ai pas appris à être frustré”, explique-t-il, se présentant désormais comme un “homme nouveau”.

“Vous pouvez penser que je suis trop tombé, mais la vérité est que je ne suis pas tombé, je me suis effondré, et cela fait plus mal que n’importe quel coup sur une cheville opérée”, a-t-il dit.

Et d’ajouter: “J’ai mis du temps à accepter vos critiques, il m’a fallu aussi du temps pour me regarder dans le miroir et me transformer en homme nouveau, mais aujourd’hui je suis là. Je tombe, mais seul celui qui tombe peut se relever.”

Rappelons que le Brésil s’était éliminé en quart de finale du Mondial russe face à la Belgique (1-2).

S.L.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) July 30, 2018