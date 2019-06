Neymar accusé de viol

La star du Paris Saint-Germain (PSG) est accusée de viol par une Brésilienne, selon plusieurs rapports.

D’après Eric Frosio de L’Équipe, une femme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a porté plainte pour viol à Sao Paulo, au Brésil, contre Neymar. Elle affirme que le joueur a proposé de l’emmener à Paris par avion, pour se rendre ensuite dans sa chambre d’hôtel. Le joueur serait devenu agressif et aurait initié des rapports sexuels avec cette dernière contre son gré.

Elle est ensuite revenue au Brésil deux jours plus tard «tellement bouleversée par ce qui s’était passé et effrayée par les conséquences de cette affaire”. Elle a fini par tout avouer aux autorités de Sao Paulo vendredi dernier. Le viol présumé aurait eu lieu le 15 mai à Paris. Neymar et son club n’ont toujours pas commenté les accusations.

Notons que le joueur de 27 ans vient de terminer sa deuxième saison avec le PSG, menant l’équipe parisienne à remporter le titre de Ligue 1. Blessé récemment avec Paris, Neymar a repris l’entraînement avec ballon ce vendredi aux côtés de ses coéquipiers de sélection en vue de la Copa America qui se déroulera au Brésil du 15 juin au 7 juillet.

N.K

