Neuf mois après son arrêt cardiaque, Eriksen de retour en sélection

Le Danois Christian Eriksen va faire son retour en sélection nationale de football, environ neuf mois après son arrêt cardiaque en plein match durant l’Euro, a annoncé mardi la fédération du pays scandinave.

Le numéro 10, qui a repris la compétition fin février en Premier League avec son nouveau club de Brentford, figure dans la sélection danoise pour les rencontres amicales contre les Pays-Bas et la Serbie les 26 et 29 mars, a indiqué la fédération dans un communiqué.

Depuis cet accident cardiaque survenu le 12 juin contre la Finlande à l’Euro, le trentenaire vit avec un défibrillateur.

Lors d’une conférence de presse, le sélectionneur danois a affirmé qu’Eriksen est en forme. « Je l’ai suivi de près. J’étais récemment à Londres pour le voir et l’évaluer. Je l’ai vu à l’entraînement et en match et physiquement il est très, très affûté », a-t-il dit.

Le retour d’Eriksen chez les Rød-Hvide doit débloquer un compteur resté à 109 sélections –pour 36 buts–, dans une équipe danoise qui s’est brillamment qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar en fin d’année.

S.L. (avec MAP)