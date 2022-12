Nayef Aguerd très incertain avant Maroc-Portugal

Suite à la blessure qu’il a contractée lors du match du 8ème de finale contre la Roja, l’état de santé du Lion de l’Atlas et défenseur central de West Ham, Nayef Aguerd suscite quelques inquiétudes au sein du staff médical de la sélection nationale.

Et ce, à quelques encablures de la rencontre du quart de finale du Mondial 1022, contre le Portugal, ce samedi 11 décembre, au stade Al-Thumama de Doha.

Selon le site Koora, tous les blessés de l’équipe nationale, lors du dernier match Maroc-Espagne, suivent un programme de récupération et vont de mieux en mieux. La seule exception reste le cas d’Aguerd, a souligné la même source, sachant qu’il s’était absenté des terrains pendant de longs mois, suite à une opération chirurgicale qu’il a subie au niveau de la cheville.

A noter la course contre la montre qu’est en train d’entreprendre sérieusement le staff médical des Lions de l’Atlas, dans le but de remettre sur pied le joueur des Hammers et de l’équipe nationale afin de la possibilité qu’il puisse participer au choc Maroc-Portugal.

L.A.