Nayef Aguerd dans le viseur de West Ham United

Le défenseur central du Stade Rennais, Nayef Aguerd, suscite l’intérêt de West Ham United, selon des médias britanniques.

Les mêmes sources ajoutent que les Hammers ont besoin des services d’un défenseur central pour ce mercato hivernal. Et ce, afin de pallier à l’absence de Kurt Zouma et Angelo Ogbonna, éloignés des pelouses pour une longue période à cause de pépins physiques.

Notons que le Lion de l’Atlas était dans le viseur de West Ham lors du dernier mercato estival, mais a finalement prolongé avec revalorisation de salaire avec le club breton jusqu’en 2025.

Aguerd, qui a rejoint Rennes en 2020 livre de bonnes performances qui le mettent dans le viseur de beaucoup de clubs voulant renforcer leur ligne défensive.

M.F.