Nasser Larguet prend un poste important à l’OM

L’Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi l’arrivée de Nasser Larguet au poste de directeur du centre de formation. Il prendra ses fonctions et assurera sa mission à partir du 1er juillet.

“L’ancien directeur technique national et directeur des sélections nationales de jeunes de la Fédération Royale Marocaine de football a une parfaite connaissance des rouages des centres de formation jusqu’au secteur professionnel. Il répond parfaitement aux différents piliers de la formation de l’Olympique de Marseille et apportera une nouvelle dynamique éducative, scolaire et sportive aux jeunes du club”, lit-on dans le communiqué de l’OM.

Et d’ajouter: “Le technicien a occupé durant sa carrière plusieurs postes de directeur de centre dans de nombreux clubs en France. Titulaire d’un diplôme d’entraîneur professionnel de football, il enchaîne des expériences professionnelles en tant que directeur de la formation à l’AS Cannes, au Stade Malherbe de Caen et au Racing Club de Strasbourg. Il prend ensuite, durant 7 ans, la direction de l’Académie Mohammed VI de Football au Maroc avant de devenir en 2014 le directeur technique national et directeur des sélections de jeunes pour la fédération marocaine”.

Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’Olympique de Marseille a déclaré: “Je tiens d’abord à remercier Jean-Luc Cassini pour ses trois années passées à l’OM. Nous souhaitons démarrer un nouveau cycle avec le changement du directeur de la formation, de l’entraîneur de la N2 et des U19. Nous sommes convaincus que Nasser saura améliorer et dynamiser notre centre de formation qui constitue un axe de développement majeur de notre projet sportif”.

Pour sa part, Nasser Larguet a indiqué sa “grande fierté pour moi de revenir en France et qui plus est dans l’un des plus grands clubs de football européen. La formation est au cœur du projet de l’OM mené par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Nous partageons la même philosophie du football et c’est un honneur de venir travailler ici avec eux”.

À la tête de la direction technique nationale depuis 2014, Nasser Larguet avait été limogé en mai par la FRMF.

A.K.A.