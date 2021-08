Nahiri s’excuse auprès des supporters du Raja (VIDEO)

Le nouveau joueur du Raja de Casablanca, Mohamed Nahiri, a présenté ses excuses aux supporters du club pour certains de ses comportements à l’époque où il jouait au Wydad.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook du Raja, Nahiri a également exprimé son souhait d’aider sa nouvelle équipe. « Je m’excuse auprès des supporters, et j’espère avoir une valeur ajoutée au sein du Raja », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « J’espère m’imposer au sein de l’équipe et remporter plusieurs titres ».

Notons que Nahiri a rejoint le Raja en provenance d’Al-Aïn saoudien dans le cadre d’un libre transfert.

M.F.