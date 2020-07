Nahiri non grata au Wydad

L’avenir de Nahiri avec le Wydad de Casablanca semble tranché. Le défenseur, en bras de fer avec le WAC pour ses indemnités financières, est désormais persona non grata au sein du club.

Une source proche a révélé à Le Site Info que le joueur ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Juan Carlos Garrido. Et de préciser que la situation du joueur est ambiguë actuellement, mais son retour reste exclu en raison de son entêtement et son refus de terminer la saison avec l’équipe. Ce en plus d’être exigeant financièrement pour la prolongation de son contrat.

Le source indique que même les fans du Wydad ne veulent plus de Nahiri dans leur équipe. Ce qui exclut toute possibilité de son retour au club.

F.F.