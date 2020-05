Nahiri arrêté pour avoir violé l’état d’urgence ? il répond (PHOTO)

Mohamed Nahiri a réagi aux rumeurs selon lesquelles il aurait été arrêté dimanche à El Jadida pour avoir violé l’état d’urgence sanitaire.

Sur son compte Instagram, le joueur du Wydad de Casablanca a écrit : «Plusieurs médias et pages ont annoncé que j’ai été arrêté dimanche soir et ont publié des informations privées me concernant comme la plaque d’immatriculation de ma voiture. J’ai été diffamé et accusé d’avoir été arrêté en état d’ivresse», s’est désolé Nahiri.

Et d’ajouter : «Ces allégations sont totalement fausses. Les médias devraient s’assurer de la véracité de ces informations avant de les publier. En plus, comment pourrais-je être en état d’ébriété en plein Ramadan ? Y a-t-il des bars ouverts pendant le mois sacré ? Aujourd’hui, je me réserve le droit de poursuivre en justice toute personne me diffamant afin de protéger mes droits».

N.M.