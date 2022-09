Naciri, Boudrika, le Wydad… Aziz El Badraoui dit tout (VIDEO)

Aziz El Badraoui a « accusé » Mohamed Boudrika de freiner indirectement le développement du Raja de Casablanca.

Dans un passage sur l’émission Man To Man, le président du club a été interrogé sur sa relation avec Mohamed Boudrika. El Badraoui a indiqué que « Boudrika empêche, de façon indirecte, le Raja d’atteindre son plein potentiel. « Les supporters s’en prennent souvent au club et à ma personne pour ce qui est de la gestion du Raja. Boudrika doit comprendre qu’il n’est plus à la tête du club, et qu’il ne devrait pas semer la zizanie au sein du club », a-t-il expliqué. Et de rajouter : « Tant que je suis à la tête du club, je ferai en sorte à redorer le blason de l’équipe. Je me soucie peu des détracteurs ».

Dans un autre contexte, concernant les rumeurs sur sa demande d’adhésion au Wydad de Casablanca avant qu’il ne soit président du Raja, El Badraoui a indiqué :« C’est tout simplement impossible. Il est inconcevable que je sois dans le WAC d’une façon ou d’une autre. Je pourrai rejoindre n’importe quelle équipe sauf le Wydad ». Pour ce qui est de sa relation avec Naciri, il a déclaré : « C’est un homme bien. Avec le Wydad, il a réussi à faire de grandes choses avec les moyens du bord. C’est un bon gestionnaire, et je le respecte grandement. Il n’y a pas d’animosité entre nous ».

A.O.