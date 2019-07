Nabil Dirar présente ses excuses aux supporters du Fenerbahçe (PHOTO)

Après avoir été hué et sifflé par les supporters du Fenerbahçe lors du match ayant opposé le club turc au Bayern en amical, Nabil Dirar était sur le point de quitter le terrain, avant que son coach et ses coéquipiers n’interviennent pour le convaincre de terminer la partie.

S’il a continué le match jusqu’à la fin, l’international marocain a également présenté ses excuses aux supporters du club turc sur Instagram. “Je m’excuse auprès de tout le monde pour le comportement que j’ai montré sur le terrain parce que j’étais déçu du résultat. Je comprends aussi que les fans du club soient en colère parce que nous devons faire beaucoup mieux”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “J’ai toujours mouillé le maillot en match ou à l’entraînement et je n’ai jamais cessé de travailler. Si je suis dans ce club, c’est parce que je l’aime. Encore une fois, je m’excuse auprès de nos supporters. Allez Fenerbahçe”.

Le Bayern accueillait mardi dernier le Fenerbahce en match amical, comptant pour l’Audi Cup. Alors que les Bavarois menaient (6-1), les supporters du club turc, déçus par le résultat, ont hué et sifflé les joueurs du Fenerbahce, y compris le latéral marocain, Nabil Dirar.

En colère, Dirar, qui portait le brassard de capitaine du Fenerbahçe, avait mis le ballon en touche et voulait quitter le terrain de l’Allianz Arena. Toutefois, son entraîneur, ses coéquipiers et les joueurs du Bayern l’avaient calmé. Il avait donc terminé la partie. La vidéo de la scène était devenue virale en quelques heures seulement et avait fait le tour de la Toile.

Après cet incident, les supporters l’applaudissaient lorsqu’il touchait le ballon, avaient rapporté plusieurs médias européens.

