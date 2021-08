Mustapha Hadji encense Achraf Hakimi

L’ancien international marocain et actuel entraîneur adjoint des Lions de l’Atlas, Mustapha Hadji, a encensé Achraf Hakimi, lui prédisant une excellente carrière au Paris-Saint-Germain.

Dans des propos recueillis par L’Equipe, Hadji a assuré que Hakimi sera d’une grande valeur au PSG. « Il peut apporter énormément offensivement. Il a besoin d’espaces. Et il va en avoir avec des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Di Maria. Ils vont lui en libérer, il va pouvoir s’insérer depuis l’arrière », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : » Il vient de loin, avec sa vitesse, son adresse devant le but, son imprévisibilité et sa santé au beau fixe. C’est un cauchemar pour l’adversaire. Le coach peut exploiter tout son potentiel. Après un temps d’adaptation, je le vois créer une dizaine de buts en L1 pour le duo Neymar-Mbappé ».

M.F.