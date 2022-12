Mustapha Haddaoui : « on est capable d’atteindre le dernier carré »

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football dispose de tous les atouts pour signer un grand match face au Portugal, samedi en quart de finale du Mondial Qatar-2022 et atteindre le carré d’as, a affirmé l’ancien international marocain, Mustapha Haddaoui.

« Le match entre le Maroc et le Portugal sera sans nul doute très disputé et difficile. Le schéma tactique sera également différent étant donné que le Portugal adopte un style de jeu direct et opte pour des passes longues des défenseurs à destination de la ligne offensive », a expliqué Haddaoui.

Néanmoins, Haddaoui, l’un des artisans de l’épopée de 1986, quand les Lions de l’Atlas étaient la première nation arabe et africaine à atteindre les huitièmes de finale, a estimé que les hommes de Walid Regragui excellent dans l’organisation défensive autour de l’imperméable Yassine Bounou.

« Je pense que les deux sélections disputeront ce match à pied d’égalité », a-t-il analysé, relevant que la prestation des joueurs marocains est montée crescendo depuis le début du tournoi.

L’exploit historique des Lions de l’Atlas est le résultat d’un groupe homogène, qui sait créer des occasions de scorer, tout en défendant bien ses cages, a-t-il dit, notant que la sélection marocaine a fait montre d’un grand niveau technique et physique.

« L’équipe nationale est capable de créer une nouvelle surprise en quart de finale. Personnellement, j’étais optimiste après le tirage au sort et j’étais persuadé qu’ils se qualifieront aux huitièmes de finale », a-t-il ajouté.

L’ancien international marocain, qui avait pris part également au Mondial de 1994 aux Etats Unis d’Amérique, a mis en avant les efforts déployés par le staff technique et le sélectionneur national qui a su, en un laps de temps, relever le défi et qualifier le Maroc en quart de finale du Mondial.

L’un des grands défis que devait relever Regragui, a-t-il poursuivi, était de créer un climat familial au sein du Onze national, redonner confiance aux joueurs et permettre le retour de certains joueurs, à l’image de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, relevant que l’un des prémices du succès de l’équipe nationale au Qatar était le limogeage de Vahid Halilhodzic.

Mustapha Haddaoui n’a pas omis de mentionner le grand appui du public marocain qui n’a pas cessé de soutenir l’équipe nationale durant toutes ses rencontres, outre les scènes de liesse qui ont éclaté au Maroc et à l’étranger après la qualification historique du Maroc en quart de finale du Mondial.

Et Haddaoui de conclure que le match contre le Portugal sera disputé sous le signe de la revanche pour les Lions de l’Atlas, qui s’étaient inclinés en 2018 face aux co-équipiers de Cristiano Ronaldo (1-0).