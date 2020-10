Munir El Haddadi recalé par la FIFA: la FRMF se tourne vers le TAS

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé de faire appel d’urgence auprès du Tribunal arbitral du sport contre la décision de la commission des statuts du joueur de la FIFA qui a rejeté la demande de l’instance fédérale visant le changement de représentation nationale du joueur Munir El Haddadi, a annoncé jeudi soir l’instance fédérale marocaine.

Cette décision intervient après des échanges entre la FRMF et la FIFA, à la lumière des nouveaux amendements apportés lors de la dernière assemblée générale de l’instance internationale et qui visent, entre autres, à permettre à un joueur de changer de représentation nationale, a indiqué dans un communiqué de la FRMF publié sur son site internet. La commission des statuts du joueur de la FIFA a étayé sa décision à travers son interprétation de l’une des clauses du nouveau statut concernant la catégorie des moins de 21 ans, a fait savoir le communiqué. La dite commission s’est appuyée sur la participation d’El Haddadi avec la catégorie des moins de 21 ans notamment lors de trois matchs avec la sélection espagnole U21 alors qu’il avait deux mois de plus, lui permettant de participer avec cette catégorie.

Cette décision n’est pas motivée par la participation d’El Haddadi en sélection espagnole « A », poursuit le communiqué, qui note que la FIFA, a, par ailleurs, approuvé que les joueurs Ayman Barkok et Samy Mmaee portent les couleurs nationales marocaines.

S.L. (avec MAP)