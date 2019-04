Mourinho a-t-il vraiment refusé d’entraîner le Maroc? la FRMF répond

Plusieurs rumeurs ont récemment véhiculées selon lesquelles José Mourinho aurait refusé une offre de la FRMF pour prendre les commandes de la sélection marocaine après la CAN 2019.

Interrogé par Le Site info, un responsable de la Fédération a démenti ces fausses informations. “Cette rumeur est complètement infondée”, a-t-il déclaré. Et d’ajouter que le Spécial One est l’un des meilleurs entraîneurs au monde et que son salaire est par conséquent exorbitant.

Notons que plusieurs médias ont avancé que l’actuel coach des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, devrait faire ses bagages après la fin de la Coupe d’Afrique des Nations. La compétition aura lieu en Égypte du 21 juin au 19 juillet.

