Munir Mohamedi signe à Malaga

Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018, c’est le seul gardien au monde à n’avoir encaissé aucun but. Auteur d’une saison délicate avec Numancia, Munir Mohamedi a un nouveau challenge avec Malaga et a bien l’intention de briller de nouveau en Liga, comme il a fait lors du Mondial 2018.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK