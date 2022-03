Morocco Sports Awards 2022: voici les vainqueurs de la 2e édition (VIDEO)

En présence de personnalités influentes dans le monde du sport, s’est tenue, mardi soir, la 2e édition des Morocco Sports Awards 2022.

Lors d’une cérémonie officielle organisée à Casablanca, mardi 22 mars, par Stadia, le spécialiste marocain du conseil et de la communication 360° dans le sport, en partenariat avec la Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS), la deuxième édition des Morocco Sports Awards a dévoilé les gagnants de ses prix. En effet, six lauréats ont été désignés dans le cadre de six catégories distinctes, en l’occurrence «Personnalité», «Événement», «Start-up & Transformation digitale», «Activation», «Entreprise sportive» et «Coup de cœur du jury». Mehdi Sekkouri, président de la FMPS et fondateur des Morocco Sports Awards, a déclaré d’emblée que «cette année nous avons reçu quelque 80 candidatures, ce qui représente le double de celles présentées l’année dernière. De facto, et au vu de la qualité des projets présentés, les membres du jury ont effectué un travail d’analyse remarquable pour effectuer leur choix». Rappelons que le jury de cette 2e édition des Morocco Sports Awards était constitué de Amine Abouyoub (Directeur général Mercure International Of Morocco), Samia Terhzaz (Directeur général Déléguée CGEM), Younes El Mechrafi (Directeur général MDJS), Mhamed Zeghari (Consultant), Asmaa El Jay (Directeur communication corporate Al Omrane), Driss Rhafes (Directeur général Edukateam), Mehdi Allabouch (Vice-Président Horizon Press Group), Oulfa Sennani (Chargée de mission Agence Française de Développement), Youssef Ziraoui (Directeur général Jawjab), Abdelaziz Alaoui (Président de la Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine).

Personnalité de l’année

Ainsi et par catégorie, la Personnalité de l’année n’est autre que Soufiane El Bakkali, médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo sur la distance du 3 000 mètres steeple, le 2 août 2021. Vivement applaudi par l’assistance, le champion marocain n’a pas caché sa joie d’avoir reçu ce prix, et a promis par la même occasion au public marocain de remporter encore plus de victoires dans l’avenir.

Activation de l’année

«Gagner Ensemble», la campagne lancée par la Banque Populaire, l’année dernière, a reçu l’Award de l’Activation de l’année 2021. Lancée en novembre 2021, cette campagne de communication met à l’honneur le champion olympique Soufiane El Bakkali. Par ce partenariat avec l’athlète marocain, la Banque Populaire a souhaité associer son image aux valeurs positives communes portées par le sport et par ce champion.

Événement de l’année

C’est le «Trophy Tour Can Totalenergies», un événement propulsé par TotalEnergies Marketing Maroc, qui a eu le prix de la catégorie «Événement de l’année 2021». En effet, l’opérateur avait organisé l’escale marocaine du Trophy Tour CAN TotalEnergies Cameroun 2021, dans un contexte de pandémie, incertain et contraignant. Une escale marquante de 48 heures qui a permis aux fans, clients, journalistes… d’approcher de près le trophée officiel de la CAN TotalEnergies, dans un esprit de grande fête. A se sujet, Meriem Haddaoui, directrice Communication & Marketing, a affirmé: «Cet événement de deux jours représentait un vrai challenge pour les équipes de TotalEnergies Marketing Maroc. Et il a été relevé avec succès. Le public, les médias et les partenaires ont pu pleinement profiter de deux jours de partage, de solidarité et de convivialité».

Start-up & Transformation digitale de l’année

La jeune startup YOFITT a remporté l’Award de la «Start-up & Transformation digitale». Des co-fondateurs étaient ravis par cette distinction, et n’ont pas manqué d’assurer qu’elle leur apportera davantage d’énergie et de persévérance pour atteindre leurs ambitions. Rappelons que YOFITT est une application mobile de réservation de cours de sport en physique et à la carte auprès d’un réseau de partenaires (salles de sport & coach) partout au Maroc.

Entreprise sportive de l’année

Intelcia s’est vu décerner l’Award de la catégorie «Entreprise sportive» de l’année 2021, pour avoir initié un programme d’actions originales et impactantes en faveur de la promotion de la pratique du sport au sein de ses collaborateurs, malgré un contexte de pandémie complexe.

Coup de cœur du jury

Enfin, le prix du «Coup de cœur du jury» a été accordé à la plateforme médiatique en ligne Taja Sport. Cette dernière a lancé, fin 2021, deux concepts vidéo dédiés à la promotion du sport auprès des petites filles (Tajara2i & Ma3aki). Le premier constitué d’un ensemble de profils de jeunes filles sportives qui racontent leurs histoires avec le sport et contre les stéréotypes, et le deuxième fait de témoignages de parents qui soutiennent la pratique sportive de leurs filles et qui invitent d’autres familles à en faire autant. A travers ses actions, Taja Sport valorise les exploits sportifs féminins dans la région MENA, tout en promouvant le sport auprès des femmes et des jeunes filles de la région.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO