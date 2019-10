Mondiaux d’athlétisme: sprint final pour El Bakkali

Le Marocain Soufiane El Bakkali a validé ce mardi sa qualification en finale de l’épreuve du 3000m Steeple comptant pour les Championnats du monde d’Athlétisme, qui se tiennent du 27 septembre au 6 octobre à Doha.

El Bakkali a décroché son ticket pour la finale en terminant à la deuxième position (deuxième série) à la faveur d’un chrono de 8min17sec96/100è. La première position de la course a été remportée par l’Éthiopien Lamecha Girma (8min16sec64/100) alors que le kényan Abraham Kibiwot a fini troisième (8min18sec46/100è).

Pour sa part, Abdelkarim Ben Zahra a été éliminé au premier tour en terminant à la treizième place de la première série (8min36sec67/100).

Auteur d’un chrono de 8min12sec96/100, l’Éthiopien Getnet Wale s’est adjugé la première position de la course devant le Français Djilali Bedrani (8min13sec02/100) et le Kényan Leonard Kipkemoi Bett (8min13sec07/100).

De son côté, Mohamed Tindoft n’a pas pu terminer la course, abandonnant deux tours avant la ligne d’arrivée de cette course remportée par le Kényan Conseslus Kipruto qui a réalisé un chrono de 8min19sec20/100. Il a devancé son compatriote Benjamin Kigen (8min19sec44/100) et l’Américain Hilary Bor (8min20sec67/100).

S.L. (avec MAP)