Mondiaux d’athlétisme: Rabab Arafi est en finale du 1500m

La Marocaine Rabab Arafi a décroché jeudi son ticket pour la finale du 1500m comptant pour les Championnats du monde d’Athlétisme, qui se tiennent du 27 septembre au 6 octobre à Doha.

Auteure d’un chrono de 4min14sec94/100, Arafi a terminé la course à la troisième position de la première série. C’est la Néerlandaise Sifan Hassan qui s’est adjugée la première place (4min14sec69/100) devant l’Américaine Shelby Houlihan (4min14sec91/100).

Pour sa part, Malika Akkaoui a été éliminée après avoir terminé la course à la 12è position (4min16sec83/100). La course a été remportée par l’Américaine Jenny Simpson (4min00sec99/100) qui a battu la Canadienne Gabriela Debues-Stafford (4min01sec04/100) et la Britannique Laura Muir (4min01sec05/100).

La finale du 1500m dames sera disputée samedi à 18h55 (GMT+1).