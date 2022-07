Mondiaux d’athlétisme: le Marocain Soufiane El Bakkali champion du monde (VIDEO)

L’athlète marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde du 3.000 m steeple, mardi à Eugene aux Etats Unis d’Amérique.

Le champion olympique marocain a décroché la médaille d’or en 8:25.13. L’argent a été remporté par le vice-champion olympique éthiopien Lamecha Girma (8:26.01), alors que le bronze est revenu au Kenyan Conseslus Kipruto (8:27.92).

Auteur de la meilleure performance mondiale de la saison au meeting international Mohammed VI de Rabat début juin (7:58.28), l’athlète de 26 ans offre au Royaume sa première médaille dans cette édition, lui qui avait décroché le bronze à Doha en 2019 et l’argent à Londres en 2017.

Le Maroc a décroché 30 médailles, dont 10 en or, 12 en argent et 8 en bronze, lors de ses 17 précédentes éditions des championnats du monde d’athlétisme.

L’édition 1999 à Séville a été la plus prolifique avec cinq médailles: deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur le 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur le 5.000 m) et une en bronze (Ali Ezzine sur le 3.000 m steeples). Le Maroc s’était alors classé au 5è rang mondial.

S.L. (avec MAP)